За ніч бойовики ХАМАС випустили 45 ракет по Ізраїлю Ізраїлю вдалося перехопити сім ракет

За ніч з 19 на 20 червня бойовики екстремістського руху ХАМАС запустили з Сектора Газа близько 45 ракет по території Ізраїлю.

Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР

В ізраїльській армії зазначили, що сім ракет вдалося перехопити за допомогою системи протиракетної оборони "Залізний купол", повідомила Армія оборони Ізраїлю у Twitter. Військові підкреслили, що продовжуватимуть захищати цивільне населення Ізраїлю. Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.

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