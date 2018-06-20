CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа ніч з 19 на 20 червня бойовики екстремістського руху ХАМАС запустили з Сектора Газа близько 45 ракет по території Ізраїлю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За ніч бойовики ХАМАС випустили 45 ракет по Ізраїлю
Ізраїлю вдалося перехопити сім ракет
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
В ізраїльській армії зазначили, що сім ракет вдалося перехопити за допомогою системи протиракетної оборони "Залізний купол", повідомила Армія оборони Ізраїлю у Twitter.
Військові підкреслили, що продовжуватимуть захищати цивільне населення Ізраїлю.
Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.
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20 06 2018 09:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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