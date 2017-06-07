За один місяць Насалик отримав надбавок на понад 30 тис грн

У червні Насалик не отримував матеріальну допомогу

Заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за червень склала 46 600,4 гривні.

Сума коштів, нарахована Насалику в червні, склала 46 600,4 гривні, з них посадовий оклад - 16 000 гривень, повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Міністр отримав надбавку за вислугу років (8 000 грн), надбавку за інтенсивність праці (16 000 грн), надбавку як державний експерт з питань таємниць (3 200 гривень), надбавку за роботу з секретними документами (3 200 гривень), індексацію (200 , 4 гривні).

Згідно з відповіддю, в червні Насалик не отримував матеріальну допомогу.

Нагадаємо, що міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик задекларував 890 тисяч доларів, €240 тис й 4,7 млн грн готівки.