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За один місяць Насалик отримав надбавок на понад 30 тис грн

У червні Насалик не отримував матеріальну допомогу
Заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за червень склала 46 600,4 гривні.
За один місяць Насалик отримав надбавок на понад 30 тис грн Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.

Сума коштів, нарахована Насалику в червні, склала 46 600,4 гривні, з них посадовий оклад - 16 000 гривень, повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Міністр отримав надбавку за вислугу років (8 000 грн), надбавку за інтенсивність праці (16 000 грн), надбавку як державний експерт з питань таємниць (3 200 гривень), надбавку за роботу з секретними документами (3 200 гривень), індексацію (200 , 4 гривні).

Згідно з відповіддю, в червні Насалик не отримував матеріальну допомогу.

Нагадаємо, що міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик задекларував 890 тисяч доларів, €240 тис й 4,7 млн грн готівки.

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06 07 2017 09:38
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