НОВИНИЗаробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за червень склала 46 600,4 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За один місяць Насалик отримав надбавок на понад 30 тис грн
У червні Насалик не отримував матеріальну допомогу
Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.
Сума коштів, нарахована Насалику в червні, склала 46 600,4 гривні, з них посадовий оклад - 16 000 гривень, повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Міністр отримав надбавку за вислугу років (8 000 грн), надбавку за інтенсивність праці (16 000 грн), надбавку як державний експерт з питань таємниць (3 200 гривень), надбавку за роботу з секретними документами (3 200 гривень), індексацію (200 , 4 гривні).
Згідно з відповіддю, в червні Насалик не отримував матеріальну допомогу.
Нагадаємо, що міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик задекларував 890 тисяч доларів, €240 тис й 4,7 млн грн готівки.
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