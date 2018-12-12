За осінній призов 2018 року на строкову службу призвали майже 18 тисяч громадян
Прес-секретар командування Сухопутних військ Збройних сил України Іван Ареф'єв зазначив, що призов виконали майже на 100% - залишилося призвати 323 громадянина до Національної гвардії України, повідомляє "Громадське".
Призов до Збройних сил України вже закрили - 9 100 громадян.
Він також заперечив поширену в мережі інформацію про 40% виконання призову, зазначивши, що така інформація не відповідає дійсності.
Основною проблемою призову представник Сухопутних військ ЗСУ назвав "небажання деяких громадян проходити військову службу". Він зазначив, що недосконалість законодавства щодо ухилення від призову "надає широкомасштабну можливість ухилятися від виконання військового обов'язку та знаходитись у тривалому розшуку".
Нагадаємо, Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році з 2 до 3 місяців
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