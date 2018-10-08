На Землі стало більше лісів за останні 35 років

Людина активно впливає на ліси, особливо на тропічні, протягом не менше 45 тисяч років

Супутникові дані показують, що з 1982 року площа суші, покрита деревами, попри активну вирубку, зросла на 7%. Порожнього простору без рослинності стало менше.

Зміна моделі використання землі - це одночасно і причина, і наслідок глобальних екологічних процесів. Наприклад, вирубка лісів для розчищення пасовищ або полів змінює місцевий клімат і позначається на глобальному поглинанні вуглецю екосистемами. За динамікою землекористування можна судити про те, як проходять ці глобальні процеси в різних регіонах планети, інформує Nature.

Сяопен Сун (Xiao-Peng Song) і його колеги вивчили супутникові знімки Землі 1982-2016 років. Вони поділили всю поверхню суші на "пікселі" з стороною в 0,05 градуса і визначили кожен в одну з трьох категорій залежно від рослинного покриву (порожній простір, чагарники, дрібна рослинність, дерева вище п'яти метрів).

Попри активну вирубку лісів для сільськогосподарських потреб в тропіках, загальна площа суші, покритої деревами, за 35 років зросла на 7,1%, або 2,24 мільйона квадратних кілометрів, користуючись з приростів в субарктичній, субтропічній і помірній зонах. В цьому дані розходяться з оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), яка вважає, що з 1990 по 2015 рік загальна площа лісів на планеті зменшилася. Часткову розбіжність, за їхніми словами, можна пояснити методологічними відмінностями, наприклад, в трактуванні поняття "ліс".

Загалом в цей період площа, вкрита деревами, збільшувалася в гірських екосистемах, але зменшувалася в аридних і семіарідних. Найбільших втрат зазнали тропічні екосистеми. Серед країн найбільше лісу, 385 тисяч квадратних кілометрів, втратила Бразилія, де ліс активно вирубується для сільського господарства. Ліси на півночі Канади, на Алясці і в центральному Сибіру теж зменшилися через природні пожежі. В Східній Європі і європейській частини Росії дерев, навпаки, стало більше . Вчені пов'язують це з заростанням старих сільськогосподарських площ.

Площа земель, покритих дрібною рослинністю, зменшилася на 0,88 мільйона квадратних кілометрів (1,4%). Порожнього простору стало на 3,1%, або 1,16 мільйона квадратних кілометрів менше, в основному завдяки сільськогосподарським регіонам Азії. Приблизно 60% усіх цих змін припадають на діяльність людини, а решту 40 - на природні процеси, наприклад, зміну клімату.

Людина активно впливає на ліс, і особливо на тропічні ліси, протягом не менше 45 тисяч років, вважають вчені. Починаючи від контрольованого спалювання ділянок лісу і закінчуючи знищенням ряду видів рослин і тварин.

Додамо, в Україні в першій половині 2018 року висадили 25,5 тисячі гектарів нових лісів.