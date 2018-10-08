Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Землі стало більше лісів за останні 35 років

Людина активно впливає на ліси, особливо на тропічні, протягом не менше 45 тисяч років
Супутникові дані показують, що з 1982 року площа суші, покрита деревами, попри активну вирубку, зросла на 7%. Порожнього простору без рослинності стало менше.
На Землі стало більше лісів за останні 35 років Фото: unsplash.com

Зміна моделі використання землі - це одночасно і причина, і наслідок глобальних екологічних процесів. Наприклад, вирубка лісів для розчищення пасовищ або полів змінює місцевий клімат і позначається на глобальному поглинанні вуглецю екосистемами. За динамікою землекористування можна судити про те, як проходять ці глобальні процеси в різних регіонах планети, інформує Nature.

Сяопен Сун (Xiao-Peng Song) і його колеги вивчили супутникові знімки Землі 1982-2016 років. Вони поділили всю поверхню суші на "пікселі" з стороною в 0,05 градуса і визначили кожен в одну з трьох категорій залежно від рослинного покриву (порожній простір, чагарники, дрібна рослинність, дерева вище п'яти метрів).

Попри активну вирубку лісів для сільськогосподарських потреб в тропіках, загальна площа суші, покритої деревами, за 35 років зросла на 7,1%, або 2,24 мільйона квадратних кілометрів, користуючись з приростів в субарктичній, субтропічній і помірній зонах. В цьому дані розходяться з оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), яка вважає, що з 1990 по 2015 рік загальна площа лісів на планеті зменшилася. Часткову розбіжність, за їхніми словами, можна пояснити методологічними відмінностями, наприклад, в трактуванні поняття "ліс".

Загалом в цей період площа, вкрита деревами, збільшувалася в гірських екосистемах, але зменшувалася в аридних і семіарідних. Найбільших втрат зазнали тропічні екосистеми. Серед країн найбільше лісу, 385 тисяч квадратних кілометрів, втратила Бразилія, де ліс активно вирубується для сільського господарства. Ліси на півночі Канади, на Алясці і в центральному Сибіру теж зменшилися через природні пожежі. В Східній Європі і європейській частини Росії дерев, навпаки, стало більше . Вчені пов'язують це з заростанням старих сільськогосподарських площ.

Площа земель, покритих дрібною рослинністю, зменшилася на 0,88 мільйона квадратних кілометрів (1,4%). Порожнього простору стало на 3,1%, або 1,16 мільйона квадратних кілометрів менше, в основному завдяки сільськогосподарським регіонам Азії. Приблизно 60% усіх цих змін припадають на діяльність людини, а решту 40 - на природні процеси, наприклад, зміну клімату.

Людина активно впливає на ліс, і особливо на тропічні ліси, протягом не менше 45 тисяч років, вважають вчені. Починаючи від контрольованого спалювання ділянок лісу і закінчуючи знищенням ряду видів рослин і тварин.

Додамо, в Україні в першій половині 2018 року висадили 25,5 тисячі гектарів нових лісів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2018 10:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Де починається і закінчується рівність?

Де починається і закінчується рівність?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.