За останній рік 17 тисяч чиновників стали мільйонерами, - СПИСКИ
Інформацію оприлюднив OpenDeclarationBot, сервіс моніторингу декларацій українських чиновників.
У п’ятірку найбагатших чиновників увійшли:
Натисніть для збільшення зображення. Таблиця: opendatabot.com
В той час як у 2016 році на перших місцях були:
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За 2016 рік більше 32 чиновників збільшили свої грошові активи більше ніж на 10 мільйонів гривень.
Натисніть для збільшення зображення. Таблиця: opendatabot.com
У 14% чиновників грошові активи зменшились.
Топ-10 "збіднілих" чиновників:
Натисніть для збільшення зображення. Таблиця: opendatabot.com
Нагадаємо, що за 2016 рік тільки 3504 українців задекларували дохід в понад 1 млн грн.
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