За останній рік 17 тисяч чиновників стали мільйонерами, - СПИСКИ

За останній рік більше 32 чиновників збільшили свої грошові активи більше ніж на 10 млн грн

У 2016 році більше 17 тисяч чиновників стали мільйонерами.

Інформацію оприлюднив OpenDeclarationBot, сервіс моніторингу декларацій українських чиновників.

У п’ятірку найбагатших чиновників увійшли:



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В той час як у 2016 році на перших місцях були:

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За 2016 рік більше 32 чиновників збільшили свої грошові активи більше ніж на 10 мільйонів гривень.

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У 14% чиновників грошові активи зменшились.

Топ-10 "збіднілих" чиновників:

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Нагадаємо, що за 2016 рік тільки 3504 українців задекларували дохід в понад 1 млн грн.