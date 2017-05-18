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За останній рік 17 тисяч чиновників стали мільйонерами, - СПИСКИ

За останній рік більше 32 чиновників збільшили свої грошові активи більше ніж на 10 млн грн
У 2016 році більше 17 тисяч чиновників стали мільйонерами.
За останній рік 17 тисяч чиновників стали мільйонерами, - СПИСКИ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Інформацію оприлюднив OpenDeclarationBot, сервіс моніторингу декларацій українських чиновників.

У п’ятірку найбагатших чиновників увійшли:


Натисніть для збільшення зображення. Таблиця: opendatabot.com

 

В той час як у 2016 році на перших місцях були:

Натисніть для збільшення зображення. Таблиця: opendatabot.com

За 2016 рік більше 32 чиновників збільшили свої грошові активи більше ніж на 10 мільйонів гривень.

Натисніть для збільшення зображення. Таблиця: opendatabot.com

 

У 14% чиновників грошові активи зменшились.

Топ-10 "збіднілих" чиновників:

Натисніть для збільшення зображення. Таблиця: opendatabot.com

Нагадаємо, що за 2016 рік тільки 3504 українців задекларували дохід в понад 1 млн грн.

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18 05 2017 11:28
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