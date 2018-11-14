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За останній тиждень на кір в Україні захворіли понад півтори тисячі людей, - МОЗ

"У зоні особливого ризику – діти 5-9 років, тому дуже важливо, щоб усі вони були вчасно щеплені", - наголошують у Міністерстві
За останній тиждень на кір захворіли на 35% більше людей, ніж минулого тижня.
За останній тиждень на кір в Україні захворіли понад півтори тисячі людей, - МОЗ Фото: nv.ua

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за останній тиждень на кір захворіли понад півтори тисячі людей, із них близько тисячі – дорослі, решта – діти, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Єдиним способом зупинити спалах кору в МОЗ називають вакцинацію. При цьому, у відомстві стверджують, що в усіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації, наголошуючи, що здоров’я українців залежить від рівня щеплень у країні. Для формування колективного імунітету необхідно, щоби рівень вакцинації досягав 95–98%. У Міністерстві зазначають, що У 2018 році найбільший приріст захворюваності на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший.

За статистичними даними МОЗ, найчастіше хворіють на кір у Львівській (зареєстровано майже 8 тисяч хворих), Івано-Франківській (близько 4 тисяч), Закарпатській (3,5 тисячі), Одеській (близько 2,5 тисячі) областях, Києві (кількість хворих на кір майже досягла позначки 2,5 тисячі) і Тернопільській (близько 2 тисяч хворих) області.

"У зоні особливого ризику – діти 5-9 років, тому дуже важливо, щоб усі вони були вчасно щеплені", - наголошують у Міністерстві.

Варто зазначити, що кір — небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

"Станом на 8 листопада 2018 року в Україні наявні 586 260 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Усі вакцини якісні й ефективні, вони доставлені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Для формування колективного імунітету необхідно, щоби рівень вакцинації досягав 95–98%. Вакцинуватись за Календарем профілактичних щеплень і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику - військові, учасники ОСС, студенти, освітяни і медики", - інформує МОЗ.

Раніше повідомлялося, що з початку 2018 року на кір захворіли 36 455 людей – 14 111 дорослих і 22 344 дитини. Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року (42 724 особи в 2006 році).

За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.

 

 

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14 11 2018 13:18
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