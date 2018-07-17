За період декомунізації на Донеччині знесли 75 пам’ятників, перейменували три тисячі вулиць
"З метою реалізації закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"... на території області: перейменовано населених пунктів – 109 од.; перейменовано вулиць, інших об’єктів топоніміки в межах населених пунктів – 2950 од.; демонтовано пам’ятників та пам’ятних знаків – 75 одиниць", - повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької військово-цивільної облдержадміністрації, інформує "Укрінформ".
В ОДА констатували, що в рамках ініціативи "Українізація міст" протягом 2017-2018 років 4 міста здійснили повну "українізацію" (Дружківка, Покровськ, Вугледар, Мирноград) та отримали 70 млн грн на реалізацію інфраструктурних проектів.
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