За період дії режиму воєнного стану збори пройшли 30 тис резервістів, - Муженко

Також Генштаб відзвітував про проведення комплексних навчаннь із залученням інших силових відомств

За час дії режиму воєнного стану в Україні у зборах взяли участь 30 тисяч резервістів.

Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗС України Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

"ЗСУ готові, в короткий термін, суттєво наростити чисельний склад бойових підрозділів за рахунок професійного та мотивованого оперативного резерву. Більше 30 тисяч резервістів поновили свої навички в ході навчальних зборів", - заявив він.

Також Муженко зазначив, що в період дії режиму воєнного стану були проведені навчання і відпрацьовано взаємодію армії з держструктурами та іншими складовими Сил оборони.

"Проведено комплексні навчання бригад територіальної оборони і налагоджено практичну взаємодію з органами державної влади та іншими складовими Сил оборони країни. Генеральний штаб в умовах загрози відкритої агресії провів масштабні організаційні та навчальні заходи з оборони країни", - підкреслив він.

Нагадаємо, у десяти областях України о 14:00 26 грудня завершилася дія воєнного стану - про це під час засідання РНБО оголосив президент Петро Порошенко. Підсумовуючи минулі 30 днів Порошенко зазначив, що на життя українців ВС не вплинув, а в регіонах його дії навіть зменшилася кількість зареєстрованих злочинів - на 26%.