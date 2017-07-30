За перше півріччя 2017 року поліція надала допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми

За 6 місяців 2017 року Нацполіція встановила і надала допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми. Найбільше серед потерпілих жінок – 119. Постраждали від дій зловмисників також 37 чоловіків і 12 дітей.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Загалом поліцейськими виявлено 144 кримінальні правопорушення (у 2016 році – 60), передбачених статтею 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили 69 зловмисників, причетних до фактів торгівлі людьми. У 96 кримінальних провадженнях за цією статтею зловмисникам оголошено підозри.

Фахівці Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми (ДБЗПТЛ), Національної поліції України зазначають, що наразі набувають все більшого поширення форми торгівлі людьми, не пов'язані з сексуальною експлуатацією. Йдеться, зокрема, про так звану "трудову" експлуатацію. Жертвами такого виду злочинів найчастіше стають чоловіки працездатного віку або особи з явними ознаками інвалідності, особи без постійного місця проживання та інші малозабезпечені категорії громадян.

Крім цього, протягом 2016 та на початку 2017 років виявлені випадки вербування громадян України з метою втягнення їх у злочинну діяльність. Для вербування потенційних постраждалих від торгівлі людьми, злочинці все частіше використовують можливості Інтернету. Зокрема, вербування відбувається шляхом створення спеціалізованих сайтів, відповідних груп у соціальних мережах, прямого контакту на сайтах знайомств, розміщення оголошень про працевлаштування тощо.

Проведений працівниками ДБЗПТЛ Нацполіції аналіз свідчить, що найбільш вразливими до злочинів у сфері торгівлі людьми є жінки віком 18-26 років, а також діти 13-18 років та чоловіки від 25-60 років. При цьому кримінальні правопорушення за фактами торгівлі дітьми є одними з найбільш латентних і складних для виявлення та розслідування. Що ж стосується основних країн призначення "живого товару", то ними є Російська Федерація, Польща, Туреччина, Україна, Німеччина, Ізраїль, Греція, Об'єднані Арабські Емірати.

У поліції нагадують, що 30 липня відзначається всесвітній день протидії торгівлі людьми. Крім того, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України, 2017 рік оголошений в Україні роком протидії торгівлі людьми. У зв’язку з цим, Національною поліцією підготовлено план додаткових заходів з посилення боротьби зі злочинами у цій сфері.

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