За перший тиждень 4G-зв'язком скористалися понад мільйон українців

За неповний тиждень 4G-зв’язком скористалися понад 600 тисяч абонентів

За перший тиждень роботи технології 4G-зв'язком скористалися понад мільйон українців.

За даними Vodafone, за неповний тиждень 4G-зв’язком скористалися понад 600 тисяч абонентів компанії.

Найбільше користувачів 4G-зв’язку виявилося у Києві, на другому місці — Харків, третє зайняла Одеса, - повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-служби Vodafone і lifecell.

За даними lifecell, за неповний тиждень 4G скористалися близько 400 тисяч осіб.Серед абонементів lifecell, найбільше новою технологією користуються жителі Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси.

Нагадаємо, 30 березня в Україні стартував запуск 4G