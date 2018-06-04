НОВИНИЗа перший тиждень роботи технології 4G-зв'язком скористалися понад мільйон українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За перший тиждень 4G-зв'язком скористалися понад мільйон українців
За неповний тиждень 4G-зв’язком скористалися понад 600 тисяч абонентів
Фото: google.com
За даними Vodafone, за неповний тиждень 4G-зв’язком скористалися понад 600 тисяч абонентів компанії.
Найбільше користувачів 4G-зв’язку виявилося у Києві, на другому місці — Харків, третє зайняла Одеса, - повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-служби Vodafone і lifecell.
За даними lifecell, за неповний тиждень 4G скористалися близько 400 тисяч осіб.Серед абонементів lifecell, найбільше новою технологією користуються жителі Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси.
Нагадаємо, 30 березня в Україні стартував запуск 4G
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06 04 2018 08:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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