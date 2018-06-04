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За перший тиждень 4G-зв'язком скористалися понад мільйон українців

За неповний тиждень 4G-зв’язком скористалися понад 600 тисяч абонентів
За перший тиждень роботи технології 4G-зв'язком скористалися понад мільйон українців.
За перший тиждень 4G-зв Фото: google.com

За даними Vodafone, за неповний тиждень 4G-зв’язком скористалися понад 600 тисяч абонентів компанії.

Найбільше користувачів 4G-зв’язку виявилося у Києві, на другому місці — Харків, третє зайняла Одеса, - повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-служби Vodafone і lifecell.

За даними lifecell, за неповний тиждень 4G скористалися близько 400 тисяч осіб.Серед абонементів lifecell, найбільше новою технологією користуються жителі Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси.

Нагадаємо, 30 березня в Україні стартував запуск 4G

 
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06 04 2018 08:55
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