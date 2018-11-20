За підозрюваного у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка внесли 2 млн грн застави
За звільнення Мельника з-під варти сьогодні, 20 листопада, було сплачено заставу розміром 2 млн гривень.
Про звільнення підозрюваних у вбивстві стало відомо в п'ятницю, 16 листопада. Суддя змінив запобіжний захід Вадиму Мельнику, якого поліція розшукувала майже два роки. Також суддя призначив заставу підозрюваному у виконанні вбивства Віктору Горбенкові, повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
Василя Сергієнка вбили 4 квітня 2014 року. Йому нанесли 17 колото-різаних ран тулуба і шиї. Відомо, що злочинці викрали його з власного будинку у Корсунь-Шевченківському, забили до смерті й закопали у лісі. У справі про вбивство проходять також Валентин Завражин, Андрій Іносов (затриманий у США 6 березня цього року), Володимир Воронков, Віктор Горбенко, Максим Русін, Роман Недибалюк і Вадим Мельник.
Нагадаємо, 16 травня 2017 року в Києві поліція затримала організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.
17 травня Придніпровський районний суд Черкас заарештував підозрюваного в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка на два місяці без права внесення застави.
Як відомо, 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали Василя Сергієнка і пізніше вбили, а тіло кинули в лісі. Обласна організація партії "Свобода" заявляла, що Сергієнко отримував погрози "за викривальні статті про таємні сторони бізнесу місцевого олігарха Геннадія Бобова". Бобов - чинний нардеп, член групи "Партія "Відродження".
За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів, і 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста.
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