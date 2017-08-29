БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа перше півріччя 2017 року обсяги торгівлі товарами між Україною та ЄС зросли на 24,9%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За півроку обсяги торгівлі товарами між Україною та ЄС зросли на 24,9%, – Мінекономрозвитку
Мінекономрозвитку оприлюднило дані про торгівлю з ЄС
Фото: novostipmr.com
Про це повідомляє Мінекономрозвитку України.
Фото: twitter.com/mineconomdev
Частка ЄС у загальному обсязі торгівлі склала 41,1%, Росії – 11,4%, Китаю – 8%, Білорусі – 4,6%, Туреччини – 4,2%, США – 4%, Індії – 3,2%, Єгипту – 2,6%.
Серед європейських країн Україна найактивніше торгує з Німеччиною (18,9% від частки ЄС), Польщею (15,7%), Італією (10,5%), Угорщиною (6,2%) і Нідерландами (5,9%) .
Фото: twitter.com/mineconomdev
Обсяг експорту в ЄС склав $8,217 млрд, Імпорту – $9,525 млрд. У порівнянні з показниками 2016 року йдеться про приріст на 26,1% і 24% відповідно.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торгові преференції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 08 2017 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles