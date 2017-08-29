За півроку обсяги торгівлі товарами між Україною та ЄС зросли на 24,9%, – Мінекономрозвитку Мінекономрозвитку оприлюднило дані про торгівлю з ЄС

За перше півріччя 2017 року обсяги торгівлі товарами між Україною та ЄС зросли на 24,9%.

Фото: novostipmr.com

Про це повідомляє Мінекономрозвитку України.

Фото: twitter.com/mineconomdev Частка ЄС у загальному обсязі торгівлі склала 41,1%, Росії – 11,4%, Китаю – 8%, Білорусі – 4,6%, Туреччини – 4,2%, США – 4%, Індії – 3,2%, Єгипту – 2,6%. Серед європейських країн Україна найактивніше торгує з Німеччиною (18,9% від частки ЄС), Польщею (15,7%), Італією (10,5%), Угорщиною (6,2%) і Нідерландами (5,9%) .

Фото: twitter.com/mineconomdev Обсяг експорту в ЄС склав $8,217 млрд, Імпорту – $9,525 млрд. У порівнянні з показниками 2016 року йдеться про приріст на 26,1% і 24% відповідно. Нагадаємо, Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торгові преференції.

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