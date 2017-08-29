За півроку поліція зафіксувала 216 випадків самогубств у Києві

За півроку у столиці зафіксовано 216 випадків самогубств.

Про це йдеться у відповіді поліції Києва на запит депутата Київської міської ради Олександра Пабата.

"Разом з тим повідомляємо, що органами поліції м.Києва зареєстровано випадків суїциду: у 2013 році – 329, 2014 – 383, 2015 – 432, 2016 – 377, за шість місяців 2017 року – 216 випадків", – йдеться у відповіді на запит.

Майже 60% випадків самогубств припадає на вікову групу 18-59 років. 30% суїцидників пенсійного віку і 10% – неповнолітні кияни.



Фото: facebook.com/olexandr.pabat

Нагадаємо, в Україні на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції.