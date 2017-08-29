CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа півроку у столиці зафіксовано 216 випадків самогубств.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За півроку поліція зафіксувала 216 випадків самогубств у Києві
Найбільше суїцидів серед працездатного населення молодого і середнього віку
Фото: google.com
Про це йдеться у відповіді поліції Києва на запит депутата Київської міської ради Олександра Пабата.
"Разом з тим повідомляємо, що органами поліції м.Києва зареєстровано випадків суїциду: у 2013 році – 329, 2014 – 383, 2015 – 432, 2016 – 377, за шість місяців 2017 року – 216 випадків", – йдеться у відповіді на запит.
Майже 60% випадків самогубств припадає на вікову групу 18-59 років. 30% суїцидників пенсійного віку і 10% – неповнолітні кияни.
Фото: facebook.com/olexandr.pabat
Нагадаємо, в Україні на початок червня 2017 зареєстровано близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції.
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29 08 2017 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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