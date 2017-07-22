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За півроку Порошенко надав українське громадянство 55 росіянам

На другому місці за наданням громадянства опинилися сирійці
Президент Петро Порошенко надав громадянство України 405 іноземним громадянам та особам без громадянства, зокрема 55 росіянам і 54 сирійцям, а також припинив українське громадянство 1 567 осіб у 1-му півріччі (в січні-червні) 2017 року.
За півроку Порошенко надав українське громадянство 55 росіянам Фото:zik.ua

"З 1 січня 2017 року по 30 червня 2017 року в громадянство України були прийняті 405 осіб", - йдеться у відповіді Адміністрації Президента і Державної міграційної служби на запити "Українських Новин".

Зі свого боку Міграційна служба уточнила, що серед тих, хто за 6 місяців 2017 року отримав українське громадянство, 373 особи мали іноземне громадянство, а 47 були особами без громадянства.

Зокрема, цього року Порошенко надав громадянство України 55 громадянам Росії, 54 - Сирії, 47 особам без громадянства, 44 громадянам Вірменії, 35 - Афганістану і 31 - Молдови.

Ще 17 тих, хто отримав у 2017 році українське громадянство, були громадянами Ірану, 16 - Грузії, 15 - Лівану, 11 - Узбекистану, 10 - Йорданії.

Також Порошенко надав громадянство України 9 громадянам Іраку, 8 - Азербайджану, 7 - Єгипту і Пакистану, 6 - Нігерії, 5 - Туркменістану, по 4 - Білорусі та Казахстану, по 3 - Туреччини та В'єтнаму, по 2 - Алжиру і Тунісу, 1 - США, Бразилії, Литви, Таджикистану, Кот д'Івуаур, Того, Лівії, Марокко, Судану і Палестини.

Водночас за 6 місяців 2017 року Порошенко припинив громадянство України майже 1,6 тис. осіб.

"За цей період було припинено громадянство України 1 567 осіб", - йдеться у відповіді Адміністрації.

Зокрема, громадянство 1 280 осіб було припинено у зв'язку з виходом з українського громадянства, 19 - внаслідок втрати громадянства, а 268 - на підставах, передбачених міжнародними договорами.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко припинив громадянство України 18 676 осіб.

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22 07 2017 15:38
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