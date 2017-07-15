За півтора місяця в Україні утопились 35 дітей, - ДСНС
Загалом, з початку року на водоймах України вже загинуло 456 людей, з яких 49 дітей. При цьому врятовано було 350 людей, у тому числі 80 дітей.
"Вкрай небезпечним є той факт, що під час літніх канікул діти вирушають на відпочинок до місцевих водойм без супроводу дорослих", - розповіли в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Також служба через збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм влітку опублікувала пам’ятку та застерігає:
- відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижче +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця у селі Поступель Волинської області внаслідок влучення блискавки загинули двоє дітей - 12 та 15 років.
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