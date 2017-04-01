За посадові злочини будуть судити голову РДА в Миколаївській обл.
Депутата підозрюють у підбурюванні посадової особи до службовій підробці, використанні підробленого документа та заволодінні грошовими коштами шахрайським шляхом, повідомляє прес-служба прокуратури області.
Так, 10 березня 2016 року вироком суду лікар-терапевт районної лікарні визнаний винним у службовому підробленні офіційних документів, які обґрунтовують тимчасову непрацездатність (ч. 1 ст. 366 КК України), та притягнуто до кримінальної відповідальності. В ході розслідування встановлено, що саме керівник РДА, діючи умисно, підбурював до лікаря підробці документів, і в подальшому використав ці документи.
З урахуванням достатніх доказів для підозри особи, 13.12.2016 за дорученням прокурора Миколаївської області у відповідності з вимогами чинного законодавства, посадовій особі вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України. (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, шахрайство, службове підроблення).
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та 30 грудня 2016 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті.
Як інформував iPress.ua, Служба безпеки затримала чотирьох депутатів Винниківської міськради Львівської області під час отримання хабара в $10 тис. від підприємця.
Раніше, балаклійський районний суд Харківської області визнав винним 24-річного депутата райради і засудив до 2 років позбавлення волі.
Чоловік визнаний винним у шахрайстві, отриманні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення одним із голів сільської ради, а також у підбурюванні надання такої вигоди.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: