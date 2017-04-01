За посадові злочини будуть судити голову РДА в Миколаївській обл.

Депутата підозрюють у підбурюванні посадової особи до службовій підробці, використанні підробленого документа та заволодінні грошовими коштами шахрайським шляхом

Прокуратура Миколаївської обл. завершила розслідування стосовно голови РДА, депутата райради, який підозрюється в скоєнні низки посадових злочинів. Обвинувальний акт направлено до суду.

Депутата підозрюють у підбурюванні посадової особи до службовій підробці, використанні підробленого документа та заволодінні грошовими коштами шахрайським шляхом, повідомляє прес-служба прокуратури області.

Так, 10 березня 2016 року вироком суду лікар-терапевт районної лікарні визнаний винним у службовому підробленні офіційних документів, які обґрунтовують тимчасову непрацездатність (ч. 1 ст. 366 КК України), та притягнуто до кримінальної відповідальності. В ході розслідування встановлено, що саме керівник РДА, діючи умисно, підбурював до лікаря підробці документів, і в подальшому використав ці документи.

З урахуванням достатніх доказів для підозри особи, 13.12.2016 за дорученням прокурора Миколаївської області у відповідності з вимогами чинного законодавства, посадовій особі вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України. (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, шахрайство, службове підроблення).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та 30 грудня 2016 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті.

Як інформував iPress.ua, Служба безпеки затримала чотирьох депутатів Винниківської міськради Львівської області під час отримання хабара в $10 тис. від підприємця.

Раніше, балаклійський районний суд Харківської області визнав винним 24-річного депутата райради і засудив до 2 років позбавлення волі.

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