За потреби воєнний стан введуть вкрай швидко, - МЗС

Лише Рада національної безпеки і оборони має суверенне право оголосити воєнний стан в Україні

Питання про введення воєнного стану весь час обговорюється владою України, а при необхідності його запровадять дуже швидко.

Наразі це питання неодноразово проговорювалося, зокрема у цій справі існують міркування безпеки, та правового характеру, - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, в ефірі програми "Право на владу", повідомляє ТСН.

"Тобто це питання постійно перебуває в стані обговорення. Якщо ситуація цього вимагатиме, це станеться дуже-дуже швидко", - наголосив Клімкін.

За його словами, держава може перебувати в стані війни і не вводити воєнний стан.

"Я не виключаю в разі погіршення ситуації введення воєнного стану і це досить ефективний елемент. Але сам по собі стан війни не передбачає однозначно саме введення воєнного стану", - пояснив Клімкін.

Він додав, що лише Рада національної безпеки і оборони має суверенне право оголосити воєнний стан в Україні. І саме РНБО буде вирішувати, чи погіршилася ситуація настільки, щоб можна було такий стан запроваджувати.

Нагадаємо, у РНБО повідомили, що останнім часом Росія активізувала заведення на територію окупованого Донбасу військової техніки, зброї та військовослужбовців.