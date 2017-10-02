За потреби воєнний стан введуть вкрай швидко, - МЗС
Наразі це питання неодноразово проговорювалося, зокрема у цій справі існують міркування безпеки, та правового характеру, - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, в ефірі програми "Право на владу", повідомляє ТСН.
"Тобто це питання постійно перебуває в стані обговорення. Якщо ситуація цього вимагатиме, це станеться дуже-дуже швидко", - наголосив Клімкін.
За його словами, держава може перебувати в стані війни і не вводити воєнний стан.
"Я не виключаю в разі погіршення ситуації введення воєнного стану і це досить ефективний елемент. Але сам по собі стан війни не передбачає однозначно саме введення воєнного стану", - пояснив Клімкін.
Він додав, що лише Рада національної безпеки і оборони має суверенне право оголосити воєнний стан в Україні. І саме РНБО буде вирішувати, чи погіршилася ситуація настільки, щоб можна було такий стан запроваджувати.
Нагадаємо, у РНБО повідомили, що останнім часом Росія активізувала заведення на територію окупованого Донбасу військової техніки, зброї та військовослужбовців.
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