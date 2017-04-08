За позбавлення Саакашвілі громадянства проголосував екс-заступник Табачника і фігурант корупційної справи

Під час голосування тільки один присутній утримався

Голосування Комісії з питань громадянства при президенті України за припинення українського громадянства екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі відбулося 26 липня, присутні на засіданні проголосували за рішення одноголосно.

Серед 12 з 15 членів Комісії, які були присутні на засіданні, лише один утримався. Серед присутніх не було директора Інституту демографії та соцдосліджень НАН Елли Лібанової, глави Мінкульту Євгена Нищука та нардепа від БПП Валерія Пацкана, йдеться у статті видання KyivPost.

Серед тих, хто підтримав припинення громадянства Саакашвілі - глава АП Ігор Райнін, керівник апарату АП Олексій Дніпров, заступник голови СБУ Віктор Кононенко, глава департаменту з питань громадянства АП Максим Моісєєв, держсекретар МВС України Олексій Тахтай, заступник глави Міноборони Іван Руснак, заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, ректор Київського університету права НАН Юрій Бошицький, заввідділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН Віктор Войналович.

"24 липня Порошенко змінив склад Комісії з громадянства, призначивши 3 нових членів, у т.ч. Тахтая. Він фігурує у відео, де він домовляється про корупційну схему продажу піску з колишнім заступником глави МВС Арсена Авакова Сергієм Чеботарем", - зазначає видання. Тахтай ці обвинувачення спростовує.

Інший член Комісії - Олексій Дніпров - був заступником міністра Дмитра Табачника за часів Януковича і главою його апарату та підлягає люстрації, але президент Порошенко ігнорує зобов'язання звільнити його за законом про люстрацію.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.

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Ситуацію з громадянством Саакашвілі Президент України досі ніяк не коментує.