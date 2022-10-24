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За продовження боротьби проти окупантів виступають 86% українців – опитування

У пресрелізі Київського міжнародного інституту соціології зазначається, що тільки 10% респондентів вважають за необхідність почати переговори з агресором і піти на поступки заради якнайшвидшого припинення обстрілів.
За продовження боротьби проти окупантів виступають 86% українців – опитування Фото: Андрій Попіль

Соціологічне опитування, проведене 21−23 жовтня 2022 року, показало, що 86% респондентів вважають за необхідне продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Серед них 71% повністю згодні з такою думкою, а ще 16% скоріше погоджуються.

Про це повідомляється у пресрелізі Київського міжнародного інституту соціології.

У КМІС зазначили, що тільки 10% респондентів вважають за необхідність почати переговори з агресором для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки рф.

У західних областях за продовження боротьби з окупантами виступають 88%, а за переговори з росією – 8%. А на сході, який чи не найбільше постраждав внаслідок війни, спротив окупантам підтримують 69% респондентів. 29% громадян виступають за переговори.

Раніше iPress повідомляв, що за результатами опитування КМІС, у перемозі України над росією впевнені 93% опитаних. При цьому близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний більш тривалий час: 20% вважають, що потрібно більше року, 40% – півроку-рік. Майже чверть оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців.

 
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24 10 2022 14:21
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