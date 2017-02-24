ПОЛІТИКА НОВИНИЗа присутності близько 50-ти нардепів заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила пленарне засідання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За присутності близько 50-ти нардепів Рада закрилася на півмісяця
Наступне пленарне засідання шостої сесії відбудеться 14 березня
Фото: zn.ua
За офіційною інформацією, 27-28 лютого - 1-3 березня народні депутати працюватимуть з виборцями, 6-10 березня - в комітетах, комісіях і фракціях, - повідомляє Еспресо.TV.
Наступне пленарне засідання шостої сесії відбудеться у вівторок, 14 березня.
Зазначимо, сьогодні депутат Борислав Береза приніс до сесійної зали Верховної Ради фігуру "Почекуна". За ідеєю депутата, він нібито підбурює парламентарів ходити на роботу.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає керівництва фракцій провести роз’яснювальну роботу з народними депутатами щодо прогулів роботи.
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24 02 2017 15:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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