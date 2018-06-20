За п'ять років Україні доведеться виплатити $33 мільярди за зовнішнім боргом, – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що упродовж найближчих п'яти років Україна має направити 33 мільярди доларів на обслуговування зовнішнього боргу.

Про це Гройсман сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, де заслухали звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2017 році, повідомляє УНІАН.

"Це надзвичайно серйозна сума, яка лежить тягарем і стримує нас у підвищенні соціальних стандартів і модернізації", – сказав прем'єр.

При цьому він стверджує, що цього року на обслуговування зовнішнього боргу Україна має направити 130 мільярдів гривень, або 5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у березні 2018 року скоротилися на 1,2% – до $18,2 млрд.