БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що упродовж найближчих п'яти років Україна має направити 33 мільярди доларів на обслуговування зовнішнього боргу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За п'ять років Україні доведеться виплатити $33 мільярди за зовнішнім боргом, – Гройсман
Цьогоріч Україна має спрямувати на обслуговування зовнішнього боргу п'ять мільярдів доларів
Фото: unian.ua
Про це Гройсман сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, де заслухали звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2017 році, повідомляє УНІАН.
"Це надзвичайно серйозна сума, яка лежить тягарем і стримує нас у підвищенні соціальних стандартів і модернізації", – сказав прем'єр.
При цьому він стверджує, що цього року на обслуговування зовнішнього боргу Україна має направити 130 мільярдів гривень, або 5 мільярдів доларів.
Нагадаємо, міжнародні резерви України у березні 2018 року скоротилися на 1,2% – до $18,2 млрд.
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