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За п’ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі

Йдеться про експорт продукції українських виробників до таких країн, як Італія, США, Туреччина, Єгипет, Туніс, Велика Британія, Франція, Сирія
Українські морські порти "Бердянськ" і "Маріуполь" можуть збільшити перевалку вантажів на 800 тис. тонн на рік у разі припинення протиправних дій із боку Росії.
За п’ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі Фото: yuz-uspa.com.ua

"Прохід декількох суден у перші дні грудня не вирішує проблем, що призвели до майже двократного скорочення кількості суднозаходів до українських портів. Тоді як безперешкодне проходження суден через Керченську протоку дало б змогу збільшити обсяги перевалки в українських портах на Азовському морі майже на 800 тис. тонн на рік", - заявили в Адміністрації морських портів України, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними адміністрації, ситуація з судноплавством в Азовському морі залишається складною і станом на вівторок проходу через Керченську протоку очікують 17 суден, які прямують до портів "Бердянськ" і "Маріуполь".

"За останні п’ять років через військові дії на Донбасі, будівництво мосту через Керченську протоку та цьогорічні безпідставні затримки суден порти "Маріуполь" та "Бердянськ" зменшили обсяги перевалки майже вдвічі - до 8,9 млн. тонн. Це насамперед експорт продукції українських виробників до таких країн, як Італія, США, Туреччина, Єгипет, Туніс, Велика Британія, Франція, Сирія", - зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

За його словами, порти "Маріуполь" і "Бердянськ" уже стикалися з ситуацією, коли прохід суден через Керченську протоку закривали на декілька днів - під час монтажу арок Керченського моста. Однак нинішня затримка триваліша.

"Фактично судна, які прямували до азовських портів України, не могли пройти з Чорного в Азовське море з 22 листопада до початку грудня. 1 і 2 грудня. Завдяки тиску з боку керівництва нашої держави та міжнародних партнерів до портів "Маріуполь" і "Бердянськ" пройшли шість суден, одне з яких очікувало проходу з 17 листопада", - повідомив Р.Вецкаганс.

Незважаючи на складну ситуацію в регіоні, АМПУ продовжує реалізацію проектів щодо днопоглиблення в портах Азова.

"Наразі ми працюємо власним флотом, тому що провідні міжнародні компанії поки що не хочуть заводити свій спеціалізований флот до Азова. Це не дає змоги в повному обсязі реалізувати проекти днопоглиблення каналів та акваторій "Маріуполя" і "Бердянська", - наголосив голова АМПУ.

Крім цього, Адміністрація морпортів здійснює реконструкцію причалів, реалізує спільні інвестиційні проекти зі стивідорними компаніями та готується до забезпечення льодової навігації на Азові.

Нагадаємо, що станом на 3 грудня 2018 року спостерігається рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі.

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04 12 2018 12:38
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