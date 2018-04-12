За п’ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі
"Прохід декількох суден у перші дні грудня не вирішує проблем, що призвели до майже двократного скорочення кількості суднозаходів до українських портів. Тоді як безперешкодне проходження суден через Керченську протоку дало б змогу збільшити обсяги перевалки в українських портах на Азовському морі майже на 800 тис. тонн на рік", - заявили в Адміністрації морських портів України, передає "Інтерфакс-Україна".
За даними адміністрації, ситуація з судноплавством в Азовському морі залишається складною і станом на вівторок проходу через Керченську протоку очікують 17 суден, які прямують до портів "Бердянськ" і "Маріуполь".
"За останні п’ять років через військові дії на Донбасі, будівництво мосту через Керченську протоку та цьогорічні безпідставні затримки суден порти "Маріуполь" та "Бердянськ" зменшили обсяги перевалки майже вдвічі - до 8,9 млн. тонн. Це насамперед експорт продукції українських виробників до таких країн, як Італія, США, Туреччина, Єгипет, Туніс, Велика Британія, Франція, Сирія", - зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.
За його словами, порти "Маріуполь" і "Бердянськ" уже стикалися з ситуацією, коли прохід суден через Керченську протоку закривали на декілька днів - під час монтажу арок Керченського моста. Однак нинішня затримка триваліша.
"Фактично судна, які прямували до азовських портів України, не могли пройти з Чорного в Азовське море з 22 листопада до початку грудня. 1 і 2 грудня. Завдяки тиску з боку керівництва нашої держави та міжнародних партнерів до портів "Маріуполь" і "Бердянськ" пройшли шість суден, одне з яких очікувало проходу з 17 листопада", - повідомив Р.Вецкаганс.
Незважаючи на складну ситуацію в регіоні, АМПУ продовжує реалізацію проектів щодо днопоглиблення в портах Азова.
"Наразі ми працюємо власним флотом, тому що провідні міжнародні компанії поки що не хочуть заводити свій спеціалізований флот до Азова. Це не дає змоги в повному обсязі реалізувати проекти днопоглиблення каналів та акваторій "Маріуполя" і "Бердянська", - наголосив голова АМПУ.
Крім цього, Адміністрація морпортів здійснює реконструкцію причалів, реалізує спільні інвестиційні проекти зі стивідорними компаніями та готується до забезпечення льодової навігації на Азові.
Нагадаємо, що станом на 3 грудня 2018 року спостерігається рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі.
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