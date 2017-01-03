За рахунок митних надходжень проведуть ремонт доріг по всій Україні

Експеримент розширено на всі регіони і продовжено до 1 січня 2018 року

Уряд розширив на всю територію України експеримент із фінансування ремонту доріг за рахунок позапланових надходжень від митниці.

На засіданні в середу Кабмін прийняв відповідну постанову, повідомляють на сайті Мінфіну.

Цей документ прийнято на виконання закону, ухваленого Верховною Радою наприкінці минулого року.

Експеримент з розвитку автомобільних доріг спільного користування почався 1 вересня 2015 року та діяв у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях і Києві.

Прийняте рішення розширює проведення експерименту на всю територію України і продовжує термін його дії до 1 січня 2018 року.

Суть експерименту зводиться до того, що половина позапланових митних надходжень спрямовується на розвиток доріг.

Зазначимо, у 2017 році планується відремонтувати близько 2,5 тисяч кілометрів українських автомобільних доріг та 80 мостів.