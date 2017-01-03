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За рахунок митних надходжень проведуть ремонт доріг по всій Україні

Експеримент розширено на всі регіони і продовжено до 1 січня 2018 року
Уряд розширив на всю територію України експеримент із фінансування ремонту доріг за рахунок позапланових надходжень від митниці.
За рахунок митних надходжень проведуть ремонт доріг по всій Україні Фото: tsn.ua

На засіданні в середу Кабмін прийняв відповідну постанову, повідомляють на сайті Мінфіну.

Цей документ прийнято на виконання закону, ухваленого Верховною Радою наприкінці минулого року.

Експеримент з розвитку автомобільних доріг спільного користування почався 1 вересня 2015 року та діяв у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях і Києві.

Прийняте рішення розширює проведення експерименту на всю територію України і продовжує термін його дії до 1 січня 2018 року.

Суть експерименту зводиться до того, що половина позапланових митних надходжень спрямовується на розвиток доріг.

Зазначимо, у 2017 році планується відремонтувати близько 2,5 тисяч кілометрів українських автомобільних доріг та 80 мостів.

Нагадаємо, очільник уряду Володимир Гройсман заявляв, що одним із пріоритетних проектів для ремонту автомобільних доріг у 2017 році стане автотраса, що з'єднує Львів і Одесу.

Загалом, за словами Президента Петра Порошенка, у 2016 році в Україні було побудовано у 10 разів більше доріг, ніж у минулому році.

 

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01 03 2017 15:24
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