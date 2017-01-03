За рахунок митних надходжень проведуть ремонт доріг по всій Україні
На засіданні в середу Кабмін прийняв відповідну постанову, повідомляють на сайті Мінфіну.
Цей документ прийнято на виконання закону, ухваленого Верховною Радою наприкінці минулого року.
Експеримент з розвитку автомобільних доріг спільного користування почався 1 вересня 2015 року та діяв у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях і Києві.
Прийняте рішення розширює проведення експерименту на всю територію України і продовжує термін його дії до 1 січня 2018 року.
Суть експерименту зводиться до того, що половина позапланових митних надходжень спрямовується на розвиток доріг.
Зазначимо, у 2017 році планується відремонтувати близько 2,5 тисяч кілометрів українських автомобільних доріг та 80 мостів.
Нагадаємо, очільник уряду Володимир Гройсман заявляв, що одним із пріоритетних проектів для ремонту автомобільних доріг у 2017 році стане автотраса, що з'єднує Львів і Одесу.
Загалом, за словами Президента Петра Порошенка, у 2016 році в Україні було побудовано у 10 разів більше доріг, ніж у минулому році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат