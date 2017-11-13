За рік дві тисячі компаній переїхали із зони АТО
За інформацією Opendatabot, найчастіше компанії переїжджають у Київську область та місто Київ. На другому місці – Запорізька та Харківська області.
Серед головних проблем бізнесу в зоні бойових дій:
- перебої у постачанні сировини та продукції;
- неможливість проведення грошових операцій;
- неможливість подачі бухгалтерської звітності;
- незаконне вилучення майна у підприємств;
- руйнування офісів та складських приміщень;
- загроза життю та здоров'ю працівників.
Змінюють "прописку" бізнесу декількома шляхами: створюючи нове підприємство на підконтрольній території, купити існуюче підприємство або змінюючи місцезнаходження свого діючого підприємства на адресу, що знаходиться на підконтрольній території. Ці зміни можуть вносити виключно державні реєстратори. Деталі процедури встановлені законом "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та наказом Мінюсту № 3359/5 від 25.11.2016.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.
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