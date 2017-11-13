За рік дві тисячі компаній переїхали із зони АТО Найчастіше компанії переїжджають у Київську область та місто Київ

Упродовж 2017 року з Донецької області виїхали 1076 компаній, з Луганської — 412. Ще 568 компаній лишилися в межах Донецької та Луганської областей, але виїхали з зони бойових дій.

Фото: linkedin.com

За інформацією Opendatabot, найчастіше компанії переїжджають у Київську область та місто Київ. На другому місці – Запорізька та Харківська області. Серед головних проблем бізнесу в зоні бойових дій: - перебої у постачанні сировини та продукції; - неможливість проведення грошових операцій; - неможливість подачі бухгалтерської звітності; - незаконне вилучення майна у підприємств; - руйнування офісів та складських приміщень; - загроза життю та здоров'ю працівників. Змінюють "прописку" бізнесу декількома шляхами: створюючи нове підприємство на підконтрольній території, купити існуюче підприємство або змінюючи місцезнаходження свого діючого підприємства на адресу, що знаходиться на підконтрольній території. Ці зміни можуть вносити виключно державні реєстратори. Деталі процедури встановлені законом "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та наказом Мінюсту № 3359/5 від 25.11.2016. Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію