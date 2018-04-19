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За рік є 1700 вироків у корупційних справах, – Луценко

Минулоріч ГПУ затримала рекордну кількість корупціонерів
За минулий рік Генеральна прокуратура України домоглася виконання вироків у 1700 корупційних справах.
За рік є 1700 вироків у корупційних справах, – Луценко Фото: ukrinform.ua

"У минулому році Генеральна прокуратура України не тільки затримала рекордну кількість корупціонерів, а й наразі вже є 1700 вироків по цим справам", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час брифінгу у прокуратурі Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба облпрокуратури.

Луценко висловив задоволення діями прокурорів Дніпропетровської області, назвавши її однією з кращих у цьому напрямку. За минулий рік органи прокуратури Дніпропетровщини змогли відстояти покарання у 93 судових вироках.

Ще одним з важливих питань, які порушив на нараді Генеральний прокурор, є кримінальна відповідальність за розкрадання державних коштів в ході дорожнього будівництва.

Юрій Луценко наголосив на необхідності вивчення стану доріг після будівництва та капітального ремонту протягом останніх двох років. У разі руйнування цих об’єктів – порушувати кримінальні справи та притягувати до кримінальної відповідальності замовників, виконавців, працівників технічного надзору.

Нагадаємо, що під час брифінгу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в ГПУ готують подання на зняття депутатської недоторканності з ряду нардепів.

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19 04 2018 20:35
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