За рік є 1700 вироків у корупційних справах, – Луценко
"У минулому році Генеральна прокуратура України не тільки затримала рекордну кількість корупціонерів, а й наразі вже є 1700 вироків по цим справам", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час брифінгу у прокуратурі Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба облпрокуратури.
Луценко висловив задоволення діями прокурорів Дніпропетровської області, назвавши її однією з кращих у цьому напрямку. За минулий рік органи прокуратури Дніпропетровщини змогли відстояти покарання у 93 судових вироках.
Ще одним з важливих питань, які порушив на нараді Генеральний прокурор, є кримінальна відповідальність за розкрадання державних коштів в ході дорожнього будівництва.
Юрій Луценко наголосив на необхідності вивчення стану доріг після будівництва та капітального ремонту протягом останніх двох років. У разі руйнування цих об’єктів – порушувати кримінальні справи та притягувати до кримінальної відповідальності замовників, виконавців, працівників технічного надзору.
Нагадаємо, що під час брифінгу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в ГПУ готують подання на зняття депутатської недоторканності з ряду нардепів.
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