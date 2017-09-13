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За рік кількість безробітних в Україні скоротилася на 12%

Станом на 1 вересня 2017 року на одне вільне робоче місце претендувало 4 безробітних
Кількість безробітних в Україні на 1 вересня 2017 року скоротилася на 12%, порівняно з відповідною датою 2016 року - до 312 тис. людей.
За рік кількість безробітних в Україні скоротилася на 12% Фото: з вільних джерел

Про це повідомила прес-служба Державної служби зайнятості України.

"Завдяки підвищенню результативності роботи Державної служби зайнятості за напрямом оперативного працевлаштування громадян, кількість безробітних станом на 1 вересня 2017 року, порівняно з відповідною датою 2016 року, скоротилася на 12% (на 44 тис.) і склала 312 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 вересня 2017 року на одне вільне робоче місце претендувало 4 безробітних (станом на відповідну дату 2016 року - 7 людей).

За січень-серпень 2017 року кількість осіб, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості, зросла на 40 тис., або на 8%, і склала 537 тис. порівняно з відповідним періодом 2016 року. При цьому 43% з них були працевлаштовані оперативно надання статусу безробітного.

У прес-службі повідомили, що кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості у січні-серпні 2017 року, збільшилася на 13% і склало 144 тис.

При цьому кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості збільшилася на 16%, до 722,7 тис.

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13 09 2017 21:13
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