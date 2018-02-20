За рік кількість мільйонерів у Києві зросла до 200, - ДФС

Київське управління Державної фіскальної служби повідомило, що за рік кількість мільйонерів у столиці України зросла в два рази, заявила глава міського управління ГДФС Людмила Демченко.

Про це передає УНІАН.

"У нас вже 200 мільйонерів, хоча в минулому році було 100 мільйонерів", - підкреслила вона.

З 1 січня 2018 року стартував прийом декларацій на доходи, отримані за 2017 рік. На сьогодні від киян прийняті вже 3200 декларацій, в яких загальна сума задекларованих доходів і майна склала 1,9 млрд грн.

Крім того, нагадала Демченко, фізособи можуть подати заявки на податкові знижки. У 2018 році їх отримано вже на 4,9 млн грн, у той час як у минулому році фізособи подали заяв на 2 млн грн.