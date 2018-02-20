Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

За рік кількість мільйонерів у Києві зросла до 200, - ДФС

У минулому році мільйонерів в столиці налічувалося 100 осіб
Київське управління Державної фіскальної служби повідомило, що за рік кількість мільйонерів у столиці України зросла в два рази, заявила глава міського управління ГДФС Людмила Демченко.
За рік кількість мільйонерів у Києві зросла до 200, - ДФС Фото: sbu.ua

Про це передає УНІАН.

"У нас вже 200 мільйонерів, хоча в минулому році було 100 мільйонерів", - підкреслила вона.

З 1 січня 2018 року стартував прийом декларацій на доходи, отримані за 2017 рік. На сьогодні від киян прийняті вже 3200 декларацій, в яких загальна сума задекларованих доходів і майна склала 1,9 млрд грн.

Крім того, нагадала Демченко, фізособи можуть подати заявки на податкові знижки. У 2018 році їх отримано вже на 4,9 млн грн, у той час як у минулому році фізособи подали заяв на 2 млн грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2018 20:24
ТЕГИ: гроші, ДФС
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.