БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКиївське управління Державної фіскальної служби повідомило, що за рік кількість мільйонерів у столиці України зросла в два рази, заявила глава міського управління ГДФС Людмила Демченко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За рік кількість мільйонерів у Києві зросла до 200, - ДФС
У минулому році мільйонерів в столиці налічувалося 100 осіб
Фото: sbu.ua
Про це передає УНІАН.
"У нас вже 200 мільйонерів, хоча в минулому році було 100 мільйонерів", - підкреслила вона.
З 1 січня 2018 року стартував прийом декларацій на доходи, отримані за 2017 рік. На сьогодні від киян прийняті вже 3200 декларацій, в яких загальна сума задекларованих доходів і майна склала 1,9 млрд грн.
Крім того, нагадала Демченко, фізособи можуть подати заявки на податкові знижки. У 2018 році їх отримано вже на 4,9 млн грн, у той час як у минулому році фізособи подали заяв на 2 млн грн.
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