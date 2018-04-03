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За рік на держдачі в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці витратили понад 48 мільйонів гривень

Державні дачі на території анексованого Росією Криму у 2017 році не фінансувалися
Видатки на утримання комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" і будинку відпочинку "Конча-Заспа" становили 48,4 млн гривень у 2017 році.
За рік на держдачі в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці витратили понад 48 мільйонів гривень Фото: strannik.in.ua

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських Новин".

Видатки на "Конча-Заспу" становили 33,1 млн грн, а на "Пущу-Водицю" – 15,3 млн грн.

Фінансування державних дач на території анексованого Росією Криму, як і резиденцій, у 2017 не проводилося.

Загалом в управлінні Державного управління справами 5 державних дач і 12 резиденцій. Видатки на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримування призначених для розміщення й обслуговування Президента об'єктів та інших створених для здійснення його повноважень держорганів становили у 2017 році 81,2 млн грн.


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com

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04 03 2018 22:00
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