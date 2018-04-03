БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВидатки на утримання комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" і будинку відпочинку "Конча-Заспа" становили 48,4 млн гривень у 2017 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За рік на держдачі в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці витратили понад 48 мільйонів гривень
Державні дачі на території анексованого Росією Криму у 2017 році не фінансувалися
Фото: strannik.in.ua
Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських Новин".
Видатки на "Конча-Заспу" становили 33,1 млн грн, а на "Пущу-Водицю" – 15,3 млн грн.
Фінансування державних дач на території анексованого Росією Криму, як і резиденцій, у 2017 не проводилося.
Загалом в управлінні Державного управління справами 5 державних дач і 12 резиденцій. Видатки на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримування призначених для розміщення й обслуговування Президента об'єктів та інших створених для здійснення його повноважень держорганів становили у 2017 році 81,2 млн грн.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
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