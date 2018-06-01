За рік на держнагороди в Україні витратили понад 20 мільйонів

Було виготовлено 780 орденів, 4,2 тисячі нагрудних знаків до почесних звань і 350 відзнак

На виготовлення державних нагород в Україні у 2017 році витратили 20,5 мільйонів гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин".

"Видатки за бюджетною програмою на виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків у 2017 році становлять 20 450,77 тис. гривень", – йдеться в повідомленні.

Минулоріч було виготовлено 780 орденів, 4,2 тис. нагрудних знаків до почесних звань і 350 нагород Президента. Також – 56,7 тис. нагород Президента "За участь в антитерористичній операції" і 5,5 тис. нагород Президента "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".

Окрім того, в цю суму входить виготовлення 71,4 тис. бланків нагородних документів і 7 тис. футлярів до нагород.

Нагадаємо, поліція нагородила громадян, які сприяли звільненню заручників у відділенні Укрпошти в Харкові.