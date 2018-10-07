За рік населення Землі збільшилося на 83 млн осіб
Відзначається, що кожні 10 секунд у світі народжується 26 дітей, повідомив німецький фонд "Населення Землі" (DSW), інформує "Інтерфакс-Україна".
Приріст населення особливо помітний в країнах Африки. До 2050 року чисельність населення на континенті збільшиться до 2,5 млрд осіб з нинішніх 1,3 млрд осіб.
Однією з причин цього експерти називають високу кількість випадків небажаної вагітності. За словами голови фонду Ренати Бер, у половини жінок в країнах на південь від Сахари більше дітей, ніж вони хочуть, що обумовлено недостатнім рівнем освіти і браком контрацептивів.
"Якби всі могли вільно вирішувати, коли і скільки дітей вони хочуть мати, і чи хочуть взагалі, ситуація для людей в бідних країнах покращилася б, а щорічний приріст чисельності світового населення скоротився б приблизно на чверть", - вважає Бер.
За даними Статистичного управління Європейського союзу, населення ЄС станом на 1 січня 2018 року зросло до 512,6 млн осіб. За минулий рік в Євросоюзі на 5,3 млн смертей довелося 5,1 млн новонароджених, а приріст - 1,1 млн осіб обумовлений міграцією.
Найбільш населеною країною Євросоюзу є Німеччина, в якій проживають 82,9 млн осіб, далі йдуть Франція (67,2 млн осіб) і Великобританія (66,2 млн осіб).
Число тих, що проживають в містах, до 2030 року збільшиться на 1 млрд жителів і становитиме 5,2 млрд осіб або 60% населення планети, прогнозує ООН. Зараз у світі є 548 міст-мільйонників, при цьому кількість жителів в 33 з них перевищує 10 млн осіб. До 2030 року число міст-мільйонників збільшиться до 703, а населення 43 з них буде вище за 10 млн жителів.
За даними ООН, найбільшим містом світу є Токіо з населенням 37 млн осіб, в Нью-Делі живуть близько 29 млн осіб, в Шанхаї - 26 млн осіб. До 2030 року індійська столиця стане найбільш населеним містом світу з 39 млн жителів.
Дані опубліковані напередодні Всесвітнього дня народонаселення, який відзначається 11 липня.
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