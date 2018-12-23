За рік найбагатші у світі люди втратили понад 500 мільярдів доларів
У першій половині 2018 року цей показник сягав рекордних 5,6 млрд доларів через сприятливу ситуацію на ринках, але зараз вартість акцій цілої низки компаній знизилася, повідомляє Bloomberg.
Сукупна вартість активів глави Amazon Джеффа Безоса, який займає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу, скоротилася до 115 млрд доларів. При цьому у вересні він збільшив свій статок до рекордних 168 млрд доларів.
Активи власника іспанської торгової мережі Zara Амансіо Ортеги оцінюються в 59,2 млрд доларів.
Глава Facebook Марк Цукерберг з січня втратив 23 млрд доларів. Його статки оцінюються наразі у 49,7 млрд доларів.
Невдалим був рік і для мексиканського мільярдера Карлоса Сліма - його статки скоротилися до 53,9 млрд доларів.
За даними Bloomberg, в список 500 найбагатших людей світу входять 173 мільярдера з США з сукупними статками 1,9 млрд доларів. Протягом року вони скоротилися в загальному на 5,9%.
Сукупний капітал 128 мільярдерів із азіатських країн протягом року скоротився на 144 млрд доларів.
Нагадаємо, один із двадцяти найбагатших людей у світі і найбагатша людина Китаю, засновник Alibaba Group Джек Ма вступив у Комуністичну партію країни.
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