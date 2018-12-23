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За рік найбагатші у світі люди втратили понад 500 мільярдів доларів

Марк Цукерберг з січня втратив 23 млрд доларів.
Протягом 2018 року сумарні статки 500 найбагатших людей світу скоротилося приблизно на 511 мільярдів доларів - до 4,7 трильйона доларів.
За рік найбагатші у світі люди втратили понад 500 мільярдів доларів Фото: rian.com.ua

У першій половині 2018 року цей показник сягав рекордних 5,6 млрд доларів через сприятливу ​​ситуацію на ринках, але зараз вартість акцій цілої низки компаній знизилася, повідомляє Bloomberg.

Сукупна вартість активів глави Amazon Джеффа Безоса, який займає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу, скоротилася до 115 млрд доларів. При цьому у вересні він збільшив свій статок до рекордних 168 млрд доларів.

Активи власника іспанської торгової мережі Zara Амансіо Ортеги оцінюються в 59,2 млрд доларів.

Глава Facebook Марк Цукерберг з січня втратив 23 млрд доларів. Його статки оцінюються наразі у 49,7 млрд доларів.

Невдалим був рік і для мексиканського мільярдера Карлоса Сліма - його статки скоротилися до 53,9 млрд доларів.

За даними Bloomberg, в список 500 найбагатших людей світу входять 173 мільярдера з США з сукупними статками 1,9 млрд доларів. Протягом року вони скоротилися в загальному на 5,9%.

Сукупний капітал 128 мільярдерів із азіатських країн протягом року скоротився на 144 млрд доларів.

Нагадаємо, один із двадцяти найбагатших людей у світі і найбагатша людина Китаю, засновник Alibaba Group Джек Ма вступив у Комуністичну партію країни.

 
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23 12 2018 14:49
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