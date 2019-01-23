CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж 2018 року під час перетину лінії зіткнення на Донбасі на пунктах пропуску померли понад 50 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За рік під час перетину КПВВ на Донбасі померли понад 50 людей
У 2019 році під час перетину КПВВ вже померли 8 людей
Фото: gettyimages.com
За даними управління, причиною смерті людей на КПВВ були обстріли та проблеми зі здоров’ям, повідомляє "Новости Донбасса"
Зазначається, що в 2019 році під час перетину КПВВ вже померли 8 людей.
В ООН наголосили, що попри оголошення чергового перемир'я, окремі боєзіткнення на Донбасі продовжувались, що спричинило загибель двох цивільних, поранення ще сімох, а також пошкодження об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.
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