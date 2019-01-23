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За рік під час перетину КПВВ на Донбасі померли понад 50 людей

У 2019 році під час перетину КПВВ вже померли 8 людей
Упродовж 2018 року під час перетину лінії зіткнення на Донбасі на пунктах пропуску померли понад 50 людей.
За рік під час перетину КПВВ на Донбасі померли понад 50 людей Фото: gettyimages.com

За даними управління, причиною смерті людей на КПВВ були обстріли та проблеми зі здоров’ям, повідомляє "Новости Донбасса"

Зазначається, що в 2019 році під час перетину КПВВ вже померли 8 людей.

В ООН наголосили, що попри оголошення чергового перемир'я, окремі боєзіткнення на Донбасі продовжувались, що спричинило загибель двох цивільних, поранення ще сімох, а також пошкодження об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.

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23 01 2019 22:23
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