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За рік ціни на бензин і дизпаливо зросли на 19-23%

Ціни на бензин збільшилися на 4,61-4,76 грн/літр
Середні роздрібні ціни на бензини в Україні за минулий рік збільшилися на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).
За рік ціни на бензин і дизпаливо зросли на 19-23% Фото: Novosti-N.org

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", середні роздрібні ціни на дизпаливо за минулий рік зросли на 22,6% (на 4,84 грн/літр), тоді як ціни на зріджений вуглеводневий газ (LPG), незважаючи на різке зростання в серпні через дефіцит, за підсумками року показали збільшення всього на 2,9% (на 0,36 грн/літр). Про це свідчать дані консалтингової компанії "А-95".

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Нагадаємо, що ціни на бензин росли в вересні-листопаді. Антимонопольний комітет України підозрює нафтотрейдерів в узгоджених діях при подорожчанні нафтопродуктів у вересні.

 

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02 01 2018 15:40
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