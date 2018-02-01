НОВИНИСередні роздрібні ціни на бензини в Україні за минулий рік збільшилися на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За рік ціни на бензин і дизпаливо зросли на 19-23%
Ціни на бензин збільшилися на 4,61-4,76 грн/літр
Фото: Novosti-N.org
За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", середні роздрібні ціни на дизпаливо за минулий рік зросли на 22,6% (на 4,84 грн/літр), тоді як ціни на зріджений вуглеводневий газ (LPG), незважаючи на різке зростання в серпні через дефіцит, за підсумками року показали збільшення всього на 2,9% (на 0,36 грн/літр). Про це свідчать дані консалтингової компанії "А-95".
Читайте також: Дикий ринок: Хто заробляє на подорожчанні автогазу в Україні, - ІНФОГРАФІКА
Нагадаємо, що ціни на бензин росли в вересні-листопаді. Антимонопольний комітет України підозрює нафтотрейдерів в узгоджених діях при подорожчанні нафтопродуктів у вересні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 01 2018 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles