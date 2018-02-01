За рік ціни на бензин і дизпаливо зросли на 19-23%

Середні роздрібні ціни на бензини в Україні за минулий рік збільшилися на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", середні роздрібні ціни на дизпаливо за минулий рік зросли на 22,6% (на 4,84 грн/літр), тоді як ціни на зріджений вуглеводневий газ (LPG), незважаючи на різке зростання в серпні через дефіцит, за підсумками року показали збільшення всього на 2,9% (на 0,36 грн/літр). Про це свідчать дані консалтингової компанії "А-95".

Читайте також: Дикий ринок: Хто заробляє на подорожчанні автогазу в Україні, - ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, що ціни на бензин росли в вересні-листопаді. Антимонопольний комітет України підозрює нафтотрейдерів в узгоджених діях при подорожчанні нафтопродуктів у вересні.