За рік українські прикордонники понад тисячу разів відмовлялися від хабарів

Минулого року прикордонники оформили та відправили в поліцію тисячу повідомлень про пропозицію, обіцянку або надання хабара.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"У минулому році співробітники Держприкордонслужби оформили та направили до Нацполіції понад тисячу повідомлень для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", – розповіли у відомстві.

Як зазначається, загальна сума коштів, запропонованих прикордонникам, становила понад один мільйон гривень.

Нагадаємо, в Китаї упродовж останніх п'яти років за корупцію покарали 1,34 млн чиновників з правлячої партії.