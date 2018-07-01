CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМинулого року прикордонники оформили та відправили в поліцію тисячу повідомлень про пропозицію, обіцянку або надання хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За рік українські прикордонники понад тисячу разів відмовлялися від хабарів
Загальна сума коштів, запропонованих прикордонникам, перевищує мільйон гривень
Фото: dpsu.gov.ua
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
"У минулому році співробітники Держприкордонслужби оформили та направили до Нацполіції понад тисячу повідомлень для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", – розповіли у відомстві.
Як зазначається, загальна сума коштів, запропонованих прикордонникам, становила понад один мільйон гривень.
Нагадаємо, в Китаї упродовж останніх п'яти років за корупцію покарали 1,34 млн чиновників з правлячої партії.
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