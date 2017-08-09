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За рік в Україні потонули 888 людей, з них 87 - діти

Рятувальники не радять втрачати пильність та нехтувати правилами безпечної поведінки
Цього року в українських річках та водоймах потонули вже 888 людей.
За рік в Україні потонули 888 людей, з них 87 - діти Фото: snap.com.ua

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, випадків загибелі людей через утоплення поменшало, адже в країні знижується температура повітря. Попри це, рятувальники не радять втрачати пильність та нехтувати правилами безпечної поведінки.

Зокрема, 6 вересня у Маріуполі потонув чоловік, що плавав у річці Кальміус. Його тіло дістали на берег за допомогою багра та передали його родичам та представникам поліції.

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 888 людей, з яких 87 дітей. При цьому врятовано 577 людей, у тому числі 124 дитини", - підсумували у ДСНС.

Як відомо, на всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.

Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.

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08 09 2017 07:19
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