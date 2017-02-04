За роки незалежності з України в офшори вивели $148 млрд, - ЗМІ

За різними оцінками, за період з 1991 року і по сьогодні з України в офшори виведено капітал на суму у 148 млрд доларів.

Про це у своїй статті для DT.UA написав науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" Інна Шовкун.

Вона вказує, що реформування фіскальної системи, націлене на деофшоризацію та детінізацію бізнесу, може стати одним із джерел залучення коштів для промислового розвитку України.

"За різними оцінками, починаючи з 1991 року з України до офшорів виведено капітал на суму 148 млрд доларів. Не всі ці багатства виводилися з країни корупційною клептократичною владою. Бізнес використовує офшори для легального зниження податкового навантаження, зменшення ризиків, спрощення судового захисту своїх інтересів", - йдеться в статті.

Автор вказує, що створення в Україні сприятливих фіскальних умов буде сприяти поверненню в країну капіталів у вигляді прямих іноземних інвестицій і кредитів.

"Навіть зараз кошти з офшорів відіграють важливу роль у промислових інвестиціях. Зокрема, частка Кіпру прямих іноземних інвестицій, накопичених в промисловості України, становила 19,3%, або 2,6 млрд дол. (на 1 жовтня 2016 р.), Нідерландів - 12,8%, або 1,7 млрд дол. Кошти з офшорів надходять в економіку також у формі боргового фінансування", - підкреслює Шовкун.

Економіст також зазначає, що зараз у тіньовому секторі економіки обертаються кошти, що становлять приблизно 35-40% обсягу офіційного ВВП.

"Залучити до розвитку економіки країни капітали з тіньового обігу офшорів дозволило б давно очікуване впровадження податкових і митних інвестиційних стимулів для нових промислових виробництв з допомогою механізму індустріальних парків", - підсумовує автор.

Нагадаємо, що в ООН повідомляли, що в офшорах розміщено від $7,6 трлн до $25 трлн. Частка незадекларованих коштів, що знаходяться на офшорних рахунках, може становити 80%.