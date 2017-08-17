За розшук 52 картин, які незаконно вивезли до Криму, візьметься Інтерпол

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 52 картини Музейного фонду України, які в 2014 році незаконно передали в Сімферопольський художній музей.

Картини також оголошено в державний розшук.

Мова йде про картини художників XVIII-XIX століття, серед них такі експонати світового значення: "Лунная ночь" Івана Айвазовського, "Дорога в лесу" Івана Шишкіна, "Болото" Ісаака Левітана та інші.

"На даний час прокурорами прокуратури Автономної Республіки Крим та слідчими Головного управління Національної поліції АР Крим встановлено фотознімки музейних предметів, орієнтовна оціночна вартість яких станом на 20 березня 2014 року становила 1 млн 324 тис. доларів", - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Як раніше повідомляли в ГПУ, в 2014 році в м. Маріуполі з 18.02.2014 за 27.05.2014 повинна була проходити виставка "Російське та українське мистецтво XVIII – поч. ХХ століття", в яку входили картини видатних художників, у тому числі Шишкіна "Дорога в лесу" і Айвазовського "Лунная ночь". Згодом, договір про організацію виставки передчасно був розірваний, а картини повернуті в Крим, який був анексований РФ.

Як повідомляв iPress.ua, у липні минулого року з Феодосійської галереї Айвазовського вивезли 38 картин на виставку в Третьяковській галереї у Москві.

За даними українського Мінкульту, в музейних фондах анексованого Росією Криму станом на 1 січня 2014 року зберігалося 925 тис 916 одиниць музейних експонатів, а в Севастополі їх було 321 тис 444 одиниць.

Гаазька конвенція, яка була ратифікована і Україною, і Росією, забороняє вивезення та експлуатацію культурних об'єктів на окупованих територіях і зобов'язує повернути цінності, якщо вони були звідти вивезені.