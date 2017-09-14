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Київ прийняв 688 тис іноземних туристів за п'ять місяців 2017 року

Очікується, що загалом подивитися на Київ цього року приїдуть 1,4 мільйона іноземців
Протягом січня-червня 2017 року понад 688 тисяч іноземних туристів відвідали столицю України, що на 25,43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Київ прийняв 688 тис іноземних туристів за п Фото: ЕРА

Про це заявив заступник очільника Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков, повідомляє прес-центр КМДА.

Він зазначив, що жителі таких країн, як Ізраїль, США, Німеччина, Білорусь, Туреччина, Велика Британія, Азербайджан, Франція, Італія, Грузія, входять до десятки людей, що відвідують столицю найчастіше. Очікується, що загалом подивитися на Київ цього року приїдуть 1,4 мільйона іноземців.

"Це прекрасна відповідь на всі закиди так званих доброзичливців, які лише й говорять про зворотнє, нав’язуючи всім "зраду" та "всепропало", при тому не оперуючи жодними фактами. Це вкотре доводить, що Київ є туристично та інвестиційно привабливим, цікавим містом", – наголосив Резніков.

Він додав, що до 2020 року столицю відвідають не менш ніж 2 мільйони іноземних туристів.

Нагадаємо, на початку серпня в Києві презентували туристичну картку Kyiv PASS, яка буде служити єдиним квитком у різні локації, цікаві гостям столиці України.

Вартість карти становитиме від 15 до 35 євро, термін дії - 24-72 години. Володар Kyiv PASS отримує 20 відвідувань музеїв; 8 відвідувань галерей; 3-5 поїздок на метро; 2 входи в клуб; 2 екскурсії містом на автобусі; 1 візит у зоопарк; знижки в ресторанах, магазинах і т.д. Список партнерів проекту доступний на сайті Kyiv PASS.

Також проект створення в Україні туристичної поліції в Одесі, Львові та Києві, ініційований одеситами вже допрацьовують на державному рівні.

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14 09 2017 13:10
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