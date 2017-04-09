"Осінь має пройти під знаком реформ", - Парубій
Голова ВР запропонував загальну логіку роботи парламенту восени.
"Минулої весни ми напрацювали базу роботи для багатьох важливих і фундаментальних реформ, і ми маємо шанс, і, я впевнений, маємо відповідальність, щоб кожну з тих реформ ми могли розглянути у залі. Серед найголовніших я б назвав реформу освіти, реформу медицини, завершення судової реформи, пенсійну реформу і реформу парламенту... Я переконаний, що кожна з тих реформ потребує дуже детального, фундаментального і глибокого розгляду, кожна з них несе важливі зміни у свою сферу, і за кожною з тих реформ стоять долі людей", - заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час погоджувальної ради ВР 4 вересня, яку транслював телеканал "112 Україна".
Він висловив переконання, що кожну із запропонованих реформ парламент має розглянути за повною процедурою.
Зазначимо, Президент України Петро Порошенко заявляє, що в Україні за останні кілька років було проведено 144 реформи, які наблизили країну до членства в ЄС.
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