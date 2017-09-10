За соратника Новинського внесли 5 мільйонів застави
"Працівники СБУ зробили все, щоб заставу не встигли внести до вихідних. За моєю інформацією, Мохов був поміщений в "спеціальну" камеру, де на нього чинився тиск", - повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар "Смарт-Холдингу" Євген Загорулько.
Нагадаємо, що 6 жовтня правоохоронці затримали директора приватного акціонерного товариства "Укргазвидобуток" Вадима Мохова.
Мохов підозрюється в невиконанні вимог наказу Державної служби геології та надр України про призупинення дії спецдозволу на користування надрами в період з 28 липня по 10 серпня 2017 року.
Також наголошується, що затримання відбулося на підставі постанови суду, якому слідчий надав дані про те, що Мохов нібито переховується від органів досудового розслідування.
Харківський районний суд Харківської області обрав запобіжним заходом директору компанії "Укргазвидобуток" Вадиму Мохову арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.
Група "Смарт-Холдинг" заявляє, що затримання Мохова є частиною системного тиску влади на бізнес.
Раніше Вадим Мохов працював першим заступником директора ТОВ "Пром-енерго продукт".
ВАТ "Укргазвидобуток" - компанія, що має ліцензію на розробку і видобуток природного газу і газового конденсату на Островерховском родовищі в Харківській області.
49-річний росіянин Вадим Новинський - один із найбагатших людей України, йому належить "Смарт-холдинг", що об'єднує низку підприємств. Серед активів Новинського є велика частка в "Метінвесті" й агрохолдингу HarvEast, нафтогазова компанія Regal Petroleum, Херсонський суднобудівний завод, Чорноморський суднобудівний завод.
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Згідно з різними підрахунками статки Вадима Новинського сягають близько $3 млрд.
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