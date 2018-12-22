За стріляниною у Відні стоїть балканська мафія, - поліція

Австрійська поліція розглядає стрілянину у Відні у п’ятницю у зв’язку з діяльністю мафії із Західних Балкан.

"На даний момент злочин розглядається у зв’язку з діяльністю злочинної організації із Західних Балкан", - заявили у поліції, повідомляє "Укрінформ".

Повідомляється, що загиблому Владіміру Р. було 32 роки, його супутнику, який отримав тяжкі поранення, - 23 роки. Крім того, під час нападу їх супроводжував третій 29-річний чоловік, який наразі проходить як свідок.

Розшук убивці триває. За даними поліції, стрільцю було близько 30 років, його зріст - 185 см, говорив "слов’янською мовою".

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час стрілянини у п’ятницю у центрі Відня було вбито члена мафіозного клану з Чорногорії Владіміра Рогановіча, який раніше був засуджений за вбивство ватажка іншого клану. Згідно з даними медіа, вбитий міг бути причетним, зокрема, до торгівлі наркотиками.

Нагадаємо, що біля ресторану Figlmüller у центрі Відня сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення, повідомила поліція.