За терористів на Донбасі воюють росіяни, киргизи і білоруси, - затриманий бойовик

Затриманий бойовик – громадянин Росії повідомив, що полком, в якому він служив на окупованому Донбасі, керували кадрові російські офіцери.

Про це він розповів під час допиту, запис якого наведений на сторінці штабу АТО у Facebook.

Бойовик розповів, що він 1988 року народження, приїхав у Донецьк у 2013 році, шукаючи кращого життя, влаштувався вантажником.

"А у листопаді 2015 року, коли не вистачало коштів, влаштувався у військову частину на контракт... Приймав доповіді про обстріли, перевіряв, дзвонив на позиції і передавав на пункт управління розвідки корпусу. Був в розпорядженні розвідроти", - повідомив він.

На питання, хто є серед бойовиків, він відповів, що є росіяни, жителі Донецька, Макіївки, Шахтарська Торецька, Криму, а також іноземці з Казахстану і Білорусі.

"Росіяни добровольці – не кадрові. Управління полку – всі кадрові офіцери", - сказав він.

Бойовик також розповів, що був затриманий, коли пішов з військової служби і направлявся до своєї дівчини, яка живе в Маріуполі.

Нагадаємо, що на Маріупольському напрямку було затримано громадянина Російської Федерації, який є бойовиком одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.