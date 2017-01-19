За терористів на Донбасі воюють росіяни, киргизи і білоруси, - затриманий бойовик
Про це він розповів під час допиту, запис якого наведений на сторінці штабу АТО у Facebook.
Бойовик розповів, що він 1988 року народження, приїхав у Донецьк у 2013 році, шукаючи кращого життя, влаштувався вантажником.
"А у листопаді 2015 року, коли не вистачало коштів, влаштувався у військову частину на контракт... Приймав доповіді про обстріли, перевіряв, дзвонив на позиції і передавав на пункт управління розвідки корпусу. Був в розпорядженні розвідроти", - повідомив він.
На питання, хто є серед бойовиків, він відповів, що є росіяни, жителі Донецька, Макіївки, Шахтарська Торецька, Криму, а також іноземці з Казахстану і Білорусі.
"Росіяни добровольці – не кадрові. Управління полку – всі кадрові офіцери", - сказав він.
Бойовик також розповів, що був затриманий, коли пішов з військової служби і направлявся до своєї дівчини, яка живе в Маріуполі.
Нагадаємо, що на Маріупольському напрямку було затримано громадянина Російської Федерації, який є бойовиком одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: