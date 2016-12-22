За три дні по позиціям ЗСУ на Світлодарській дузі випущено 232 снаряди, - СЦКК
Зокрема, про це розповів керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Анатолій Петренко, повідомляє Громадське.
"Центр працює над заходами, які має запровадити повний режим припинення вогню з 00:00 24 числа. До роботи залучена СММ ОБСЄ", - сказав він.
На переконання Петренка, терміни для підготовки припинення вогню є цілком реалістичними.
"Повинна бути політична воля, а на практиці, з військової точки зору, все можна виконати", - сказав голова української сторони СЦКК.
За його словами, за три дні боїв на Світлодарській дузі українська сторона СЦКК робила 119 запитів щодо перемир’я.
"За цей час ми робили 119 запитів на припинення вогню. Нажаль, позитивного результату вдалось досягти лише у 20 випадках, що свідчить про небажання бойовиків дотримуватися Мінських домовленостей", - підкреслив Петренко.
Він також додав, що обстріли вдалося припинити після 16:00 22 грудня, після численних запитів про припинення вогню.
"За три доби по позиціям ЗСУ було випущено 232 снаряди калібром 122 мм і більше 1300 мін клібром 120 і 82 мм. Лише сьогодні відбулося масоване застосування крупнокаліберної артилерії по населених пунктах Миронівка і Луганське", - зазначив Петренко.
"ЗСУ утримують займані позиції, а зброя, заборонена Мінськими домовленостями, у відповідь не застосовується", - підкреслив керівник української сторони в СЦКК.
Він додав, що наразі бойова інтенсивність на Світлодарській дузі є низькою. За його словами, ситуація залишається контрольованою, проте далекою від спокійної.
"Є приводи бути надзвичайно уважними, бо загострення може відбутися в будь-який момент", - підсумував Петренко.
19 грудня вранці прес-центр штабу АТО повідомив, що за підсумками бою на Світлодарській дузі 18 грудня, українські військові, контратакуючи, просунулись вперед та зайняли нові позиції в районі Світлодарської дуги.
Нагадаємо, що на Світлодарзькій дузі ворог не припинив активних бойових дій. Відтак, у вівторок двоє українських військових загинули, четверо поранені, ще четверо контужені.
Варто додати, що один український боєць внаслідок боїв на Світлодарській дузі у неділю зник без вісти, на втрачених бойовиками позиціях були знайдені документи громадян Росії.
За даними розвідки, втрати терористів під час бойового зіткнення в районі Світлодарської дуги склали щонайменше 25 осіб вбитими та до 30 поранених.
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