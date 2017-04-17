За три дні в Середземному морі врятували понад вісім тисяч мігрантів
Про це повідомляє АР.
"Близько 8,3 тисячі мігрантів було врятовано з непридатних до плавання човнів контрабандистів за великодні вихідні в Середземномор'ї", – йдеться в повідомленні.
Восьмеро людей загинули, серед них вагітна жінка.
Рятувальники працювали безперервно в п'ятницю, суботу та неділю, щоб рятувати мігрантів.
В операціях, координованих береговою охороною Італії, брали участь агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів "Фронтекс", а також інші приватні гуманітарні організації.
Нагадаємо, в 2016 році біля берегів Середземного моря потонули 3740 біженців, які намагалися дістатися до берегів Європи.
За першу половину 2016 року до Європи морським шляхом прибули понад 210 тис. біженців.
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