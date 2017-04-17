За три дні в Середземному морі врятували понад вісім тисяч мігрантів

Близько 8300 мігрантів було врятовано у водах Середземного моря за великодні вихідні.

Про це повідомляє АР.

"Близько 8,3 тисячі мігрантів було врятовано з непридатних до плавання човнів контрабандистів за великодні вихідні в Середземномор'ї", – йдеться в повідомленні.

Восьмеро людей загинули, серед них вагітна жінка.

Рятувальники працювали безперервно в п'ятницю, суботу та неділю, щоб рятувати мігрантів.

В операціях, координованих береговою охороною Італії, брали участь агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів "Фронтекс", а також інші приватні гуманітарні організації.

Нагадаємо, в 2016 році біля берегів Середземного моря потонули 3740 біженців, які намагалися дістатися до берегів Європи.

За першу половину 2016 року до Європи морським шляхом прибули понад 210 тис. біженців.