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За три місяці дії безвізу у в'їзді до ЄС відмовили лише 61 українцю

Це 0,026% від загальної кількості безвізових подорожуючих
За три місяці дії безвізового режиму у в'їзді до Європейського союзу відмовили 61 українцю.
За три місяці дії безвізу у в Фото:zn.ua

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

Так, відмову у в’їзді до ЄС за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України – це 0,026% від загальної кількості безвізових подорожуючих.

Основними причинами відмови у в’їзді були перевищення термінів перебування в ЄС під час попередніх поїздок та відсутність документів, що підтверджують мету та умови перебування в країнах ЄС.

Згідно з даними Державної прикордонної служби України, 5 799 360 громадян України станом на 11 вересня 2017 відвідали ЄС протягом трьох місяців з моменту набрання чинності безвізового режиму.

Серед них 1 413 178 громадян – за біометричними паспортами, у тому числі 235 795 громадян – без віз. Тобто 87% громадян з біометричними паспортами подорожували з візами, а 17% скористалися усіма перевагами безвізового режиму.

Згідно з цими ж даними, кількість поїздок, здійснених українцями до країн ЄС за три літніх місяці 2017 року, зросла на 10% у порівнянні з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що біометричні закордонні паспорти оформили близько 5 млн українців.

Додамо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄСпонад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.

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19 09 2017 23:15
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