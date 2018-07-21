За три місяці в Україні виявили три тисячі несправних автобусів і 26 тисяч порушень у перевезеннях

У межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.

Про це 21 липня заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Відпрацювання "Перевізник" триває з 17 квітня. Працівники поліції вже оглянули понад 185 тис. автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько 3 тис. технічно несправних автобусів.

"Поліцейськими було зафіксовано більш ніж 26 тис. порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, які були допущені водіями автобусів. З них найпоширеніші: керування транспортом у стані алкогольно-наркотичного сп'яніння, створення аварійної обстановки, перевезення пасажирів понад встановлену кількість, порушення правил руху через залізничний переїзд, керування без необхідних документів, керування автобусами, які не пройшли обов'язковий технічний контроль. Ось те, що ми маємо. Такі перевізники мають невідкладно позбуватися ліцензії", – підкреслив Яровий та дав доручення сьогодні впродовж доби провести спільні наради із представниками Укртрансбезпеки у всіх регіонах країни.

Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.