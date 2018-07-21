За три місяці в Україні виявили три тисячі несправних автобусів і 26 тисяч порушень у перевезеннях
Про це 21 липня заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Відпрацювання "Перевізник" триває з 17 квітня. Працівники поліції вже оглянули понад 185 тис. автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько 3 тис. технічно несправних автобусів.
"Поліцейськими було зафіксовано більш ніж 26 тис. порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, які були допущені водіями автобусів. З них найпоширеніші: керування транспортом у стані алкогольно-наркотичного сп'яніння, створення аварійної обстановки, перевезення пасажирів понад встановлену кількість, порушення правил руху через залізничний переїзд, керування без необхідних документів, керування автобусами, які не пройшли обов'язковий технічний контроль. Ось те, що ми маємо. Такі перевізники мають невідкладно позбуватися ліцензії", – підкреслив Яровий та дав доручення сьогодні впродовж доби провести спільні наради із представниками Укртрансбезпеки у всіх регіонах країни.
Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"