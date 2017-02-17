БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа останні три роки частка банків з державним російським капіталом на ринку України зменшилася до 8,8%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За три роки "дочки" російських банків в Україні втратили половину вкладів, - ІНФОГРАФІКА
Національний банк України розповів про стан справ у "дочках" російських банків
Фото: zn.ua
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
"Ці банки зменшили мережу відділень на 42%. Протягом трьох років вклади населення в них зменшилися майже в два рази в гривні, і майже в чотири - в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.
НБУ також відзначає, що в кожному з банків з російським капіталом ще з 2014 року працює куратор, який ретельно відстежує всі операції, і в разі виявлення неправомірних операцій має всі інструменти для застосування заходів впливу.
Зараз подібних порушень не виявлено.
Нагадаємо, раніше Національний банк оприлюднив звітність банків за 2016 рік з якого випливає, що у минулому році 31 фінустанова отримала збиток обсягом 169,29 млрд гривень.
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