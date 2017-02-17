За три роки "дочки" російських банків в Україні втратили половину вкладів, - ІНФОГРАФІКА

За останні три роки частка банків з державним російським капіталом на ринку України зменшилася до 8,8%.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

"Ці банки зменшили мережу відділень на 42%. Протягом трьох років вклади населення в них зменшилися майже в два рази в гривні, і майже в чотири - в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

НБУ також відзначає, що в кожному з банків з російським капіталом ще з 2014 року працює куратор, який ретельно відстежує всі операції, і в разі виявлення неправомірних операцій має всі інструменти для застосування заходів впливу.

Зараз подібних порушень не виявлено.

Нагадаємо, раніше Національний банк оприлюднив звітність банків за 2016 рік з якого випливає, що у минулому році 31 фінустанова отримала збиток обсягом 169,29 млрд гривень.