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За три роки "дочки" російських банків в Україні втратили половину вкладів, - ІНФОГРАФІКА

Національний банк України розповів про стан справ у "дочках" російських банків
За останні три роки частка банків з державним російським капіталом на ринку України зменшилася до 8,8%.
За три роки "дочки" російських банків в Україні втратили половину вкладів, - ІНФОГРАФІКА Фото: zn.ua

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

"Ці банки зменшили мережу відділень на 42%. Протягом трьох років вклади населення в них зменшилися майже в два рази в гривні, і майже в чотири - в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

НБУ також відзначає, що в кожному з банків з російським капіталом ще з 2014 року працює куратор, який ретельно відстежує всі операції, і в разі виявлення неправомірних операцій має всі інструменти для застосування заходів впливу.

Зараз подібних порушень не виявлено.

Нагадаємо, раніше Національний банк оприлюднив звітність банків за 2016 рік з якого випливає, що у минулому році 31 фінустанова отримала збиток обсягом 169,29 млрд гривень.

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17 02 2017 20:56
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