За три роки понад вісім тисяч ромів отримали український паспорт, – ДМС

За останні три роки близько 8,5 тисяч ромів отримали українські паспорти.

Про це в середу, 21 листопада, повідомили у Державній міграційній службі України.

Як зазначили в ДМС, серед основних проблем, які призводять до ускладнень в отриманні ідентифікаційних документів представниками ромської громади, є складність отримання свідоцтв про народження та документів, що підтверджують належність до громадянства України. Також подекуди виникають ускладнення із ідентифікацією, оскільки особа може бути документованою в Україні, виключно якщо її особу встановлено відповідно до чинного законодавства.

"Ефективна співпраця та спільні зусилля міграційної служби, Міністерства юстиції, місцевих органів влади, ромських медіаторів, представників неурядових та міжнародних організацій, зумовлюють постійне зростання кількості фактів успішного документування ромів в останні роки. Лише протягом останніх трьох років в Україні близько 8,5 тис. ромів отримали паспорт громадянина України. Людина без документів – це людина без прав та обов'язків, невидима для держави. Відсутність ідентифікаційних документів призводить до порушень прав людини та зростання злочинності. Саме тому документування ромів має бути одним з головних пріоритетів не лише міграційної служби та інших органів влади, але й місцевих громад, де компактно проживають роми", – повідомили в ДМС.

Державна міграційна служба співпрацює з медіаторами, правозахисниками та представниками неурядових організацій в рамках виконання Урядового Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

Нагадаємо, в МВС створили постійну робочу групу з питань правоохоронної та міграційної діяльності з виконання Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

Європейський суд з прав людини постановив, що Україна повинна сплатити 5 млн грн компенсацій за порушення прав і сводоб ромів під час погромів ромського табору на Одещині.

Суд скасував повідомлення про підозру в погромі табору ромів на Лисій горі в Києві координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру.