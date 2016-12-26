НОВИНИПротягом трьох років громадянство України отримали 6 618 громадян Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За три роки громадянство України отримали більше шести тис росіян
За указом Порошенка українське громадянство отримали 357 громадян РФ
Фото: Василь Гузінський/zik.ua
"У період з 2014 року по грудень 2016 року громадянство України у спрощеному порядку за рішеннями територіальних органів ДМС набуло 6261 громадян Російської Федерації", - повідомила Державна міграційна служба (ДМС) України у відповіді на запит Масі Найєма, брата депутата Верховної Ради Мустафи Найєма.
Крім того, за указом президента Петра Порошенка українське громадянство отримали 357 громадян РФ, додали у міграційний службі.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко в цьому році надав українське громадянство 56 громадянам Росії.
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