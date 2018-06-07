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За три роки в "зелену" енергетику інвестували понад 1 мільярд євро

Перспективними напрямками інвестицій є заводи з виробництва сонячних панелей та встановлення біогазових установок
Протягом останніх трьох років в українську альтернативну енергетику інвестували понад 1,1 мільярда євро.
За три роки в "зелену" енергетику інвестували понад 1 мільярд євро Фото: Europe's Roadmap

"Позитивна динаміка встановлення нових потужностей у відновлюваній енергетиці свідчить, що ті законодавчі стимули, які розробляли уряд, парламент, Держенергоефективності та експерти, працюють. Так, за три роки у вітчизняні "зелені" проекти інвестовано понад 1,1 млрд євро", - повідомив керівник відомства Сергій Савчук.

На його думку, перспективними напрямками інвестицій є заводи з виробництва сонячних панелей та встановлення біогазових установок.

"Враховуючи тенденції розвитку ринку "зелених" проектів, для інвесторів вкрай цікавими можуть бути проекти із встановлення заводів з виробництва сонячних панелей, адже на це обладнання стрімко росте попит серед приватних домогосподарств", - пояснив Савчук.

За розрахунками Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, виробництво енергії з твердих побутових відходів в Україні дасть змогу замістити до 1 мільярда  кубометрів природного газу щорічно.

Нагадаємо, що депутати сховали в законопроекті №8295, який стосується аліментів і повинен розглядатися у четвер в другому читанні, податкові пільги для "зеленої енергетики". Поправку вніс народний депутат Юрій Вознюк з "Народного фронту".

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06 07 2018 18:00
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